Condannato per un tentato furto: finisce agli arresti domiciliari un 55 enne a Valeggio

I carabinieri della stazione di Valeggio sul Mincio riferiscono di aver rintracciato e arrestato un cittadino cinquantacinquenne pregiudicato di origini lombarde, ma da tempo residente a Valeggio, poiché destinatario di un "Ordine di esecuzione pena" emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona. L'atto deriverebbe, secondo quanto riportato dai militari dell'Arma, dalla condanna definitiva ad un mese e 10 giorni di reclusione e 100 euro di multa per tentato furto aggravato in concorso, commesso nel 2017 nella provincia di Verona.

A quanto si apprende, l'uomo avrebbe in precedenza chiesto di espiare la pena inflittagli con la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, istanza che tuttavia non sarebbe stata accolta, in considerazione del fatto che il condannato, nell’anno in corso, avrebbe infranto la legge in due ulteriori occasioni. I carabinieri di Valeggio spiegano che precisamente i due altri episodi sarebbero avvenuti nella primavera scorsa quando l'uomo «veniva denunciato per lesioni» e, inoltre, nel mese di giugno, quando proprio gli stessi carabinieri di Valeggio lo «denunciavano alla Procura della Repubblica di Verona per il reato di furto aggravato».

Tutti elementi in base ai quali il Tribunale di Sorveglianza di Venezia avrebbe dunque respinto l’istanza del cinquantacinquenne, concedendogli tuttavia di scontare la pena inflittagli con la misura delle detenzione domiciliare presso la sua abitazione. Qui l'uomo è stato infine accompagnato dai militari dell'Arma, a seguito dell'espletamento delle formalità di rito.