La stessa nota della polizia e dei carabinieri, infine, sottolinea come «l’attenzione e l’impegno nell’esecuzione delle misure definitive sono tra le priorità delle forze di polizia, attesa l’importanza che questi provvedimenti assumono nella misura in cui garantiscono la certezza dell'applicazione delle condanne dei responsabili».

Secondo quanto viene riferito quest'oggi, sabato 18 dicembre, attraverso una nota congiunta della polizia di Stato e dei carabinieri di Verona, in seguito alla sua scarcerazione il figlio dell'uomo ucciso aveva poi trovato riparo in una comunità di San Giovanni Lupatoto dove, a quanto si apprende, nel pomeriggio di ieri è stato però nuovamente arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Verona.

L’ accusa , come ricordato oggi in una nota delle forze dell'ordine, era quella di aver ucciso il padre ottantenne a coltellate nell’appartamento che condividevano, al culmine di «una lite avvenuta per futili motivi». L'episodio risale alla mattina del 22 novembre 2019, quando nel quartiere cittadino di Veronetta il cinquantatreenne veronese P.R., dopo aver tentato inutilmente di togliersi la vita era stato arrestato dal personale della polizia di Stato della questura di Verona che, nell'occasione, aveva anche condotto le indagini , coordinate dalla locale procura della Repubblica.

La vicenda risale al novembre del 2019. Dopo la scarcerazione, il figlio aveva trovato accoglienza in una comunità, dalla quale ieri è stato però trasferito in carcere a seguito di un ordine di esecuzione pena di otto anni

Condannato per l'omicidio del padre in Veronetta, viene arrestato in una comunità e portato in carcere