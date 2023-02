Pnrr, riciclaggio e lotta alle infiltrazioni, si punta sulla collaborazione tra enti

Un progetto di informazione e di formazione mai realizzato prima, di cui il Comune di Verona è capofila e per il quale, per primo, si è impegnato nella realizzazione dell’incontro di studi organizzato mercoledì, 8 febbraio, al dipartimento di scienze giuridiche dell'università sul tema "Il contrasto al riciclaggio ai tempi del Pnrr, fra approccio preventivo e repressivo". Un convegno che ha riscontrato il forte interesse da parte delle amministrazioni locali coinvolte, con un'importante partecipazione di pubblico. Più di un centinaio le persone collegate via streaming da tutta Italia e 140 quelle presenti in sala.

Artefice dell'evento, l'assessora a legalità e sicurezza del Comune di Verona Stefania Zivelonghi, promotrice dell’iniziativa assieme ad Avviso Pubblico. Coinvolti anche il dipartimento di scienze giuridiche dell'università di Verona, in collaborazione con il centro interuniversitario di scienze della sicurezza e della criminalità, con il prefetto di Verona Donato Cafagna e con la guardia di finanza di Verona.

Dall’incontro è emerso che nel corso del 2022 in tutta Italia sono state effettuate 155mila segnalazioni, di cui 179 da parte della pubblica amministrazione. Di quest’ultime, solo 4 da pubbliche amministrazione del Veneto. Un dato che evidenzia la fragilità del sistema di controllo presente oggi negli enti pubblici e la necessità di rafforzare, sul tema, l’informazione e la formazione di amministratori e dipendenti.

Il sistema dell’antiriciclaggio negli enti locali non deve essere una formale attuazione di procedure, ma una gestione della pubblica amministrazione applicata ad ogni singola situazione che lo richiederà. Da qui l’idea, promossa dal Comune, di generare un fronte comune in favore della prevenzione e contrasto dei rischi di infiltrazioni criminali, con la creazione di un controllo strutturato sui procedimenti, interno agli enti e con personale formato dedicato. Si punta quindi a fare rete con le principali istituzioni e a dotarsi di strutture di monitoraggio-controllo che, anche in ambito di amministrazioni locali, siano in grado di prevenire il nascere di infiltrazioni criminali, con una particolare attenzione ai fondi riconosciuti sul territorio dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

«L'antiriciclaggio - evidenzia l'assessora Zivelonghi - assumerà nell'immediato futuro una importanza sempre maggiore nella gestione, da parte della pubblica amministrazione e dei Comuni in particolare, delle ingenti risorse legate al Pnrr. L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’amministrazione, con l’intento di aumentare la sensibilizzazione, la formazione ma soprattutto l’attenzione ai rischi di riciclaggio e di infiltrazioni criminali sulle grandi opere e in particolare su fondi Pnrr. È un avvio di una buona pratica che fino ad oggi non c’era e che ci auguriamo possa continuare a crescere e a espandersi anche oltre i confini locali. Un’idea mai realizzata prima, che sta registrando un forte consenso da parte delle Istituzioni coinvolte. Ora si punta a creare una rete di collaborazione e di confronto per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, che sappia essere attivamente presente all’interno del nostro territorio. Importante in questo senso l’adesione riconosciuta da parte dell'università, della guardia di finanza, della Prefettura e delle istituzioni cittadine intervenute. È un problema che non possiamo più sottovalutare, parlarne è il primo passo per accendere l’attenzione di ogni operatore della pubblica amministrazione».

E il prefetto Cafagna ha sottolineato: «Il Pnrr è un'opportunità unica per il futuro delle nostre comunità e richiede un impegno straordinario in modo particolare da parte degli enti locali che ne sono principali soggetti attuatori e vanno perciò affiancati e sostenuti. In questa direzione si pone l’evento formativo che è orientato a creare un sistema partecipato e articolato di organismi, enti, istituzioni in grado di fornire il necessario contributo di studi, di conoscenze e di esperienze. Il primo di questi incontri è significativamente dedicato al rischio sempre immanente delle infiltrazioni della criminalità organizzata economica, in quanto il buon esito dell’impiego dei fondi non può prescindere dalla capacità che dimostreremo di coniugare insieme efficienza, trasparenza e legalità».