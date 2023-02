Esercizi commerciali al centro dei controlli: multe per 80 mila euro e 5 denunce

Controlli intensificati nel settore del commercio nell'ultimo periodo da parte del Nucleo Carabinieri dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Verona, che hanno svolto attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso, verifiche della regolare occupazione dei lavoratori, del rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

I controlli hanno interessato l'intero territorio provinciale e coinvolto il personale territoriale dell'Arma, consentendo di individuare inadempienze in materia lavoro e di sicurezza sui luoghi di lavoro, come l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, l’omessa custodia presso il luogo di lavoro del Documento di Valutazione dei Rischi, l’omessa nomina del medico competente e visita medica per i lavoratori in relazione alla mansione svolta, oltre a irregolarità in materia di salute e sicurezza in relazione ai luoghi di lavoro ed alle attrezzature utilizzate: vie di fuga, uscite di emergenza, misure per il primo soccorso.

Sono state controllate 5 ditte operanti nel settore del commercio gestite da cittadini di nazionalità straniera nei comuni di Sant’Ambrogio di Valpolicella, Bussolengo, Legnago e San Bonifacio. Sono stati 24 i lavoratori individuati di cui 1 “in nero”. Le violazioni in materia di sicurezza accertate dai militari sono state 12 e complessivamente sono state irrogate sanzioni per 80 mila euro.

In totale sono 5 i soggetti deferiti per violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È stata inoltre applicata 1 maxi-sanzione per lavoro nero relativa all’impiego di personale senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (per 1 lavoratore).