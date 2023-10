Tragedia del Vajont, 60 anni dopo. «Onoriamo vittime, sopravvissuti e soccorritori»

Nella sera del 9 ottobre 1963, la Valle del Piave è stata colpita da una delle peggiori catastrofi della storia recente d'Italia. Una enorme frana staccatasi dal Monte Toc, sulle Prealpi bellunesi fra il Friuli-Venezia Giulia ed il Veneto, sprofondò nel bacino artificiale del Vajont, appena realizzato mediante la costruzione di una diga. L’ondata di acqua generata dalla frana si riversò nella valle, portando morte e distruzione. Il paese di Longarone venne cancellato dalla furia delle acque. Rimasero solo fango e detriti. E il bilancio della catastrofe fu di quasi duemila morti.

Dal 2011, proprio il 9 ottobre, l'Italia celebra la "Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo". Una giornata che quest'anno ha diverse celebrazioni perché sono passati 60 anni esatti dalla tragedia del Vajont. La commemorazione ufficiale si tiene alla diga del Vajont e vi parteciperà anche il sindaco di Verona Damiano Tommasi, oltre alle più alte cariche dello Stato come il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Camera Lorenzo Fontana. «Nonostante il tempo trascorso da quell’immane catastrofe, la sua eco risuona ancora oggi nei cuori e nelle coscienze di tutti noi - ha dichiarato Fontana - Al dolore straziante di chi perse i propri cari e delle comunità devastate del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia seguì il dramma dei sopravvissuti, che portarono e portano con sé il ricordo indelebile di quella ferita per tutta la vita. Ai familiari delle vittime, ai sopravvissuti e ai soccorritori, che in quei giorni si prodigarono instancabilmente nell’aiuto alle popolazioni stremate, rinnovo la vicinanza e mi unisco commosso a nome mio personale e della Camera dei Deputati».

E l'anniversario di quest'anno è stato sottolineato anche dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia: «Questo anniversario ci porta, ancora una volta, a misurarci con una delle peggiori sciagure causate dalla colpevole presunzione dell’uomo di poter piegare la natura ai suoi interessi, anche a costo di un rischio immane. In questa amara riflessione, rivolgiamo alle vittime un deferente ricordo, un pensiero alle loro famiglie e a tutti sopravvissuti e un'immensa gratitudine ai tanti soccorritori accorsi. Non ultimo, riconfermiamo tutta la nostra ammirazione a chi, rimboccandosi le maniche, ha vinto il dolore e ha avuto la forza di andare avanti e ricostruire. In questo giorno onoriamo le vittime ma anche i sopravvissuti che, oltre alle lesioni fisiche e morali, ai lutti, alla perdita dei beni, alla dimensione stupefacente dell’accaduto, alla distruzione circostante, hanno sofferto anche per l’assenza di una risposta adeguata e definitiva alla richiesta di giustizia. Di fronte all’esigenza di una maggiore sensibilità nel rispetto dell’ambiente, il sessantesimo anniversario del Vajont è un monito affinché l’indispensabile sfruttamento della natura sia sempre equilibrato, sostenibile e nella sicurezza per il territorio e la comunità».