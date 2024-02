Colto da un malore in strada, viene rianimato da un minorenne e portato in ospedale

Sono stati momenti davvero concitati quelli vissuti a Colognola ai Colli nel pomeriggio di domenica.

Stando a quanto appreso, intorno alle ore 15 un uomo sarebbe stato improvvisamente colto da un malore mentre si trovava per strada, che lo avrebbe portato ad avere un arresto cardiaco. In suo aiuto sarebbe accorso un giovane ancora minorenne, che sarebbe riuscito a rianimarlo. Nel frattempo è stato lanciato l'allarme e sul posto si è precipitato il personale del 118 con elicottero ed ambulanza, che ha preso in carico l'uomo e lo ha condotto in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.

Sul posto anche i carabinieri.