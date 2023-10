Scoperta coltivazione da 195 piante di marijuana in un capannone: due uomini in manette

Un'operazione scattata nella giornata di lunedì a Mozzecane, ha permesso ai carabinieri della compagnia di Villafranca di Verona di scoprire una coltivazione di marijuana e di trarre in arresto due persone.

Come riferiscono dall'Arma, da giorni infatti i militari seguivano alcuni movimenti sospetti nei pressi di un capannone e, dopo diversi appostamenti, il personale della stazione di Villafranca e del nucelo operativo e radiomobile, ha deciso di fare irruzione nella struttura, attendendo il momento migliore, formalmente utilizzata per la coltivazione di funghi.

La perquisizione invece avrebbe permesso di rinvenire all’interno 195 piante di cannabis indica alte fino a 170 centimetri, interrate in vasi di plastica, in un ambiente refrigerato da ventilatori, insieme ad altre 39 piante in fase di essicazione e a 9 chili di ganja già essiccata. Un ingengnoso sistema quello messo in piedi per favore la crescita dei vegetali in un ambiente chiuso, alimentato da un complesso impianto elettrico costituto da 50 fari alogeni.

Al termine dell'operazione sono stati tratti in arresto un 43enne di origini lituane, titolare di un contratto d’affitto dell’area, ed un suo connazionale 53enne, entrambi sorpresi all'interno del capanno al momento dell'arrivo dei carabinieri e ritenuti responsabili di coltivazione abusiva di stupefacenti.

Concluse le formalità di rito, i due sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Villafranca, in attesa del rito direttissimo che li attende martedì preso il tribunale di Verona.