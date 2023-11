Coltello in mano, tentata la rapina in due tabaccherie: chiuso dentro la seconda, finisce in manette

In poche ore avrebbe provato a rapinare ben due tabaccherie, finendo col venire bloccato all'interno dell'ultima di queste dalla titolare, fino all'arrivo dei carabinieri. A finire in manette nella prima serata di martedì è stato un 58enne originario di San Bonifacio, che ora dovrà rispondere di rapina aggravata.

Come spiegano dall'Arma, l'uomo avrebbe approfittato dell'assenza di clienti in quel momento, dovuta probabilmente al maltempo, per entrare armato di coltello nell'esercizio di via Serenella, a San Martino Buon Albergo, e minacciare la titolare sotto lo sguardo impaurito del figlio, con lo scopo di rapinarla.

Il suo piano però non è andato come lui sperava. La donna infatti prima lo avrebbe calmato, dopodiché sarebbe riuscita a chiuderlo a chiave all'interno della stessa tabaccheria, mentre il malvivente era impegnato a svuotare le casse di tutto il contante presente. Immediatamente allertati, sul posto sono arrivati i carabinieri che, nonostante un tentativo di fuga con aggresione nei loro confronto, sarebbero riusiciti a disarmare l'uomo e a bloccarlo. Successivamente, a pochi metri di distanza dall'attività, i militari hanno rinvenuto anche la sua auto ancora in moto, lasciata lì verosimilmente con lo scopo di fuggire rapidamente dopo il colpo.

Sono partiti poi gli approfondimenti investgativi degli uomini dell'Arma, che avrebbero permesso di accertare come lo stesso 58enne, poche ore prima, aveva provato a rapinare un'altra tabaccheria, situata in questo caso in via Unità d'Italia a Verona, trovando anche in questa circostanza la decisa reazione da parte della titolare. Sempre armato di coltello e con il volto coperto da un passamontagna, nella precedente occasione sarebbe stato costretto a darsi alla fuga dalla determinata reazione della proprietaria dell'attività, che lo avrebbe affrontato costringendolo a scappare a bordo della sua auto di colore grigio, lo stesso veicolo utilizzato poi per recarsi a San Martino Buon Albergo, dove è finito in manette al suo "secondo tentativo".

Portato subito negli uffici della sezione radiomobile di Verona, del provvedimento è stata informata l'autorità giudiziaria che ne ha disposto il trasferimento nel carcere di Montorio.