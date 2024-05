Coltello alla mano, minacciano e rapinano un ragazzo della bici in piazza Brà: tre giovani in manette

Si sarebbero avvicinati ad un ragazzo che si trovava insieme a due amici in piazza Bra e, dopo aver estratto dalle tasche dei coltelli, lo avrebbero minacciato per farsi consegnare la bici e poi fuggire con il bottino nei vicoli presenti dietro il Liston. Un gruppeto che sarebbe composto da tre persone, un 26enne ed un 24enne di origini marocchine ed un 16enne di origine romena, tutto già noti alle forze dell'ordine, che sono stati rintracciati poco dopo dagli agenti delle volanti della questura di Verona ed arrestati per rapina aggravata in concorso.

Il tutto si sarebbe verificato nella tarda serata di martedì, poco dopo la mezzanotte, nei pressi di una pizzeria del Liston. A dare l’allarme è stata una passante che ha chiamato la centrale operativa di lungadige Galtarossa dopo aver notato tre giovani stranieri accerchiare, aggredire e derubare il ragazzo che si trovava insieme a due amici.

Secondo quanto le forze dell'ordine avrebbero accertato immediatamente dopo i fatti, il trio si sarebbe avvicinato alla vittima inizialmente con un atteggiamento amichevole, dopodiché il più anziano dei tre avrebbe chiesto di provare la bici che il ragazzo aveva con sé, ma quest'ultimo si sarebbe opposto. Rifiuto che avrebbe provocato la reazione violenta dei due malviventi più grandi, i quali avrebbero estratto dalle tasche due coltelli, brandendoli con lo scopo di intimidire sia contro il proprietario del velocipede, sia i suoi amici. Oltre a minacciarlo con l'arma bianca, il 26enne avrebbe anche colpito la vittima con un pugno alla testa.

I tre si sarebbero poi dileguati tra i vicoli present dietro il Listo con la bicicletta appena sottratta ma, grazie alla descrizione dettagliata fornita dalla vittima e dai testimoni, sarebbero stati rintracciati pochi minuti dopo in Corso Cavour, ancora in possesso del maltolto.

Al termine degli accertamenti, i tre ragazzi sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso. I due maggiorenni sono stati accompagnati presso il carcere di Montorio in attesa dell’udienza di convalida, mentre il minorenne è stato condotto presso il CPA di Treviso.