Coltello alla mano, minaccia la madre della fidanzata e i carabinieri: arrestato

Avrebbe prima minacciato la madre della sua ragazza e poi i carabinieri intervenuti con un coltello, finendo però in manette.

A lanciare l'allarme ai militari della sezione radiomobile scaligera, è stata una ragazza veronese che ha richiesto il loro intervento presso la sua abitazione, in quanto la madre aveva chiesto aiuto dopo che il fidanzato della sorella 17enne, un cittadino di nazionalità marocchina, era entrato in casa e stava minacciando la donna con un coltello.

Arrivati sul posto, gli operatori sarebbero entrati nell'abitazione soprendendo il giovane ancora armato di coltello ed in forte stato di alterazione. Le forze dell'ordine avrebbero provato a tranquillizzarlo e ad instaurare un dialogo per comprendere il motivo del suo comportamento, ma in tutta risposta il ragazzo avrebbe minacciato anche loro, estraendo e puntandogli contro un coltello che nel frattempo aveva nascosto nei pantaloni. I carabinieri avrebbero comunque proseguito con i loro tentativi di calmarlo, ma il giovane avrebbe iniziato ad inveire contro di loro, minacciandoli di morte. A quel punto avrebbero estratto il taser, attivando la funzione di allerta con l’obiettivo di farlo recedere: il giovane avrebbe così gettato subito l'arma, pur continuando a opporre resistenza all’operato dei militari.

Fermato e condotto in caserma per il riconoscimento, si trattava di soggetto senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti. Accusato di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale aggravate, è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.