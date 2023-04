Spunta un coltello nel furioso litigio al terminal Atv: due giovani feriti, uno ricoverato

Sono stati momenti di grande tensione quelli vissuti nel pomeriggio di mercoledì nella zona del terminal Atv di San Bonifacio, nel centro cittadino, dove è scoppiata un furibondo litigio.

Due giovani, che secondo quanto riferisce TgVerona sarebbero verosimilmente entrambi di origine nordafricana, intorno alle ore 16 sarebbero stati protagonisti di una furiosa lite sotto gli occhi di numerosi pendolari: ad un certo punto uno degli antagonisti avrebbe estratto il coltello e ferito il rivale, il quale a sua volta sarebbe riuscito ad infliggere alcune ferite al suo aggressore.

Entrambi sono stati poi soccorsi dal personale del 118, che ha condotto il più grave all'ospedale di Borgo Trento in elicottero dove è stato ricoverato, ma fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita, mentre l'altro è stato dimesso dopo aver ricevuto le cure all'ospedale Fracastoro.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di San Bonifacio, per fare luce su dinamica e responsabilità.