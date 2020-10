Coltello in mano, fa irruzione in una casa per sorprendere la compagna con l'amante

Nella mattinata di martedì un uomo colto dalla rabbia è stato segnalato nel centro di Colognola ai Colli, mentre brandiva un coltello. Negli istanti che hanno preceduto l'intervento dei carabinieri della stazione locale, l'individuo avrebbe abbattuto una porta finestra riuscendo così ad entrare in un'abitazione privata, per poi iniziare a sferrare violenti colpi con l'arma bianca all'indirizzo di una porta di un'altra casa.

In breve tempo i militari sono riusciti a rintracciare il soggetto sulla pubblica via: si trattava di un italiano classe 1977, che vedendo le forze dell'ordine si sarebbe dato alla fuga cercando di disfarsi del coltello, ma che alla fine è stato raggiunto, immobilizzato e tratto in arresto.

Dalla ricostruzione dei fatti eseguita dai carabinieri, l’uomo sarebbe stato intenzionato a sorprendere la propria compagna insieme al presunto amante e, colto da raptus di gelosia, si era recato presso le abitazioni dove pensava che la donna si potesse trovare.

L’arresto è stato convalidato mercoledì dall'autorità giudiziaria, che ha disposto nei confronti del reo, la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in attesa della definizione del processo già fissato per la fine dell’anno.



I carabinieri di Colognola ai Colli