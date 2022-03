Colpo al bancomat nella notte a Sanguinetto: ladri in fuga col bottino

Colpo al bancomat nella notte tra venerdì e sabato. L'episodio si è verificato ancora una volta nellla bassa veronese, in particolare nel Comune di Sanguinetto. Ad essere stato preso di mira, in questa circostanza, è uno sportello Atm della filiale del Banco Bpm in piazza della Vittoria.

I ladri hanno fatto saltare con dell'esplosivo il bancomat riuscendo poi ad impadronirsi del denaro presente all'interno. Nella circostanza, i banditi avrebbero inoltre anche sfondato con un'auto la vetrata della filiale. Dopo essersi impossessati del bottino, i ladri sono riusciti a fuggire.

Oltre ai danni, resta ancora da quantificare a quanto ammonti esattamente l'ammanco. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri, cercando di fare luce sull'accaduto grazie anche ai filmati delle telecamere di sicurezza presenti in zona.