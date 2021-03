Boato nella notte a Caselle: svaligiato lo sportello bancomat dell’ufficio postale

Intorno alle 2.45 di sabato 6 marzo 2021, i carabinieri della stazione di Sommacampagna riferiscono di essere intervenuti a Caselle, in via Roma, dove poco prima era stato fatto esplodere lo sportello bancomat dell’ufficio postale. Alcuni ignoti infatti sono riusciti nell’intento di derubare il denaro contenuto all’interno della cassaforte, dileguandosi subito dopo e facendo perdere le proprie tracce.

A causa della deflagrazione, vi è stato anche un principio di incendio che fortunatamente è rimasto circoscritto allo sportello bancomat senza creare ulteriori danneggiamenti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per domare le fiamme. Sono al vaglio degli investigatori tutte le telecamere della zona per stabilire l’esatto via di fuga dei criminali.