Colpito da un oggetto mentre passeggia vicino ad un cantiere: portato d'urgenza in ospedale

Una persona è stata trasportata d'urgenza in ospedale dopo un incidente avvenuto nella zona del lago di Garda.

Stando alle prime informazioni giunte, erano circa le ore 8 di venerdì quando un uomo è stato colpito da un oggetto mentre passeggiava in via Porto, a Pacengo, nei pressi di un cantiere: l'oggetto sarebbe caduto dal ponteggio di un cantiere, da un'altezza di circa 4 metri, ma sarà compito dei carabinieri di Lazise stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Lanciato l'allarme al 118, in soccorso del ferito è arrivato il personale sanitario con ambulanza ed elicottero che, dopo avergli fornito le prime cure, lo ha condotto in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.