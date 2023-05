Gli strappa via le collanine d'oro dal collo, ma viene rintracciato poco dopo dalle volanti

Erano da poco passate le 15.30 di lunedì, quando il 20enne si sarebbe avvicinato ad un giovane in Piazzale XXV aprile, a Verona, per poi distrarlo con una scusa, spingerlo con forza e derubarlo di due collanine d’oro, strappandogliele dal collo. Il malvivente però non ha fatto molta strada ed è stato arrestato dal personale della questura di Verona per rapina.

La giovane vittima infatti subito dopo il colpo ha allertato gli agenti delle volanti, che in quel momento stavano transitando in zona per i servizi di controllo del territorio. Grazie alla dettagliata descrizione del responsabile fornita dal giovane rapinato, i poliziotti sono riusciti a rintracciarlo tempestivamente mentre si stava allontanando con la refurtiva in direzione della stazione ferroviaria, verosimilmente nel tentativo di confondersi tra la folla.

Vedendo gli agenti, il 20enne avrebbe cercato di disfarsi del maltolto gettandolo a terra, ma è stato prontamente bloccato e le due collanine d’oro recuperate.

Successivamente hanno preso il via gli approfondimenti dai quali sarebbe emerso che il 20enne, lo scorso 24 aprile, si sarebbe reso responsabile insieme ad altri giovani di una rissa, sempre in Piazzale XXV aprile nei pressi del “Bar 12OZ”, in seguito alla quale è stato denunciato in stato di libertà per rissa e possesso di armi od oggetti atti ad offendere, mentre all'esercizio commerciale era stata sospesa per 15 giorni l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande.

Conclusi gli accertamenti, il 20enne, già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina e associato presso le camere di sicurezza della questura, in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Le due catenine d’oro rubate, del valore di circa 800 euro, sono state restituite alla vittima, seppur danneggiate dall’azione violenta del malvivente.

Martedì mattina, all’esito del rito direttissimo, il giudice ha convalidato il provvedimento e disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Al giovane inoltre, tramite la locale Divisione di Polizia Anticrimine, è stato notificato il Provvedimento di Divieto di accesso alle aree urbane emesso dal Questore Roberto Massucci lo scorso 3 maggio.