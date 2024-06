Strappa via la collana ad una donna a passeggio con la figlia, ma viene fermato dai passanti e arrestato dalla polizia

Dopo aver strappato via la collanina indossata dalla passante avrebbe cercato di far perdere le proprie tracce tra i vicoli della zona, ma grazie all'intervento di cittadini e polizia di Stato è stato assicurato alla giustizia.

Erano circa le 10.15 di martedì e il 25enne cittadino marocchino, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti per reati contro il patrimonio, insieme ad un complice avrebbe raggiunto alle spalle la donna che stava passeggiando insieme alla figlia in Stradone Porta Palio e le aveva strappato la collana d’oro che indossava, per poi scappare a piedi tra le vie limitrofe.

La vittima si è lanciata all'inseguimento dei due malviventi, richiamando anche l’attenzione dei passanti chiedendo aiuto per fermarli. Grazie all’intervento di un uomo che si trovava nelle vicinanze, il 25enne è stato bloccato in Vicoletto Valle e trattenuto fino all’arrivo degli agenti delle Volanti.

Conclusi gli accertamenti, il giovane è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Montorio in attesa dell’udienza di convalida. Venerdì il giudice ha convalidato il provvedimento e disposto nei confronti del giovane la misura della custodia cautelare in carcere.