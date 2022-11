Traffico in tilt a Verona durante Fieracavalli: monta la protesta social dei residenti

La viabilità in zona Borgo Roma e alle Golosine nel capoluogo scaligero, in questo penultimo giorno di Fieracavalli, appare essere abbastanza sotto stress. Così come stressati sono i residenti della zona che, in queste ore, si stanno sfogando sui social pubblicando video di lunghissime code che intasano le vie del quartiere. Lamentele che si susseguono e tutte concordano su un punto: in tanti anni durante i quali si è svolta Fieracavalli, mai vista una cosa simile.

Più o meno con queste stesse parole sono intervenuti in modo polemico anche il consigliere comunale di Verona Domani Paolo Rossi ed il consigliere della Quarta circoscrizione, sempre di Verona Domani, Diego Talarico che in una nota affermano: «Stamattina traffico in tilt alle Golosine e Borgo Roma. Qualcosa di mai visto. La Fieracavalli ha una lunga storia legata a Verona, ma mai come quest'anno si è verificata una situazione così imbarazzante riguardante il traffico e la viabilità. La sagra degli orrori continua dopo la Ztl allo Stadio e la chiusura al traffico di piazza Bra».