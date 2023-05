Lunghe code per il cantiere che occupa parte della strada, ma non è autorizzato

È scattato lunedì 8 maggio nel quartiere di Borgo Venezia l'intervento della polizia locale di Verona, la quale ha accertato l'occupazione abusiva di un cantiere stradale privato che quel giorno era stato installato in via Carlo Cipolla, sulla corsia di svolta a destra verso via Alessandro Volta.

Le lunghe colonne che si erano create nel tardo pomeriggio, hanno indotto gli agenti ad approfondire i titoli legittimanti, scoprendo che erano totalmente assenti: il cantiere doveva durare ben due mesi e i pareri degli uffici non erano ancora stati raccolti.

Oltre alle sanzioni per il codice della strada, verrà calcolata una ulteriore indennità in base ai metri quadrati occupati, che sarà a carico dell'impresa veronese.

Da inizio anno sono ben 14 i verbali redatti ad imprese edili che avevano abusivamente occupato il suolo pubblico, con proteste di residenti e di cittadini spesso costretti a transitare in zona già critiche per la viabilità. Viste le criticità prodotte alla viabilità il cantiere per il momento non verrà autorizzato.