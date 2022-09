A4, coda di dieci chilometri in direzione Milano. Disagi a partire da Sommacampagna

Traffico intenso sull'autostrada A4 al confine tra le province di Verona e Brescia. Intorno alle 13 di oggi, 8 settembre, una coda di sette chilometri è stata segnalata tra il casello di Sommacampagna e quello di Sirmione, in direzione Milano. L'incolonnamento delle auto è cominciato più o meno all'altezza di Castelnuovo del Garda ed è proceduto ben oltre il casello di Peschiera e il Laghetto del Frassino.

E dopo circa un'ora, la coda si è allungata arrivando a dieci chilometri, creando disagi anche al casello di Sommacampagna. Molti automobilisti diretti in Lombardia, infatti, per non rimanere bloccati nel traffico hanno pensato di uscire dall'A4 proprio a Sommacampagna, rimanendo temporaneamente imbottigliati.