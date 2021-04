Non riesce ad eludere il controllo della Polizia: nascondeva della cocaina

Gli agenti delle Volanti lo hanno notato in via Scuderlando, a Verona, in sella ad uno scooter, mentre svoltava repentinamente in una corte condominiale, come se volesse evitare le verifiche delle forze dell'ordine

La lotta al traffico di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato nel Veronese, nella serata di mercoledì ha portato al sequestro di 7 involucri contenenti cocaina e all’arresto di un cittadino marocchino di 23 anni.

Erano circa le 23.30 e un equipaggio delle Volanti stava pattugliando la zona do Borgo Roma, quando ha notato il ragazzo imboccare via Scuderlando a bordo di un motorino, per poi introdursi, dopo poche decine di metri, all’interno di un’ampia corte condominiale delimitata da una sbarra che precludeva l’accesso alle auto.

Il repentino cambio di traiettoria del mezzo ha insospettito i poliziotti, che hanno dunque deciso di controllare il conducente, ma una volta avvicinatisi a lui hanno notato un involucro in plastica di colore bianco a piedi dello scooter. Da lì è scaturita la perquisizione personale e veicolare, che permesso alle forze dell'ordine di rinvenire altre sei confezioni contenenti, per stessa ammissione del pusher, cocaina. Già diviso in dosi, lo stupefacente è stato rinvenuto nel portaoggetti del motociclo, mentre all’interno del bauletto i poliziotti hanno trovato 735 euro, ritenuti il frutto dell'attività di spaccio e pertanto sequestrati insieme ai complessivi 4,5 grammi di droga.

Il 23enne, già noto per reati della stessa natura, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato segnalato all’Ufficio Immigrazione della Questura, in quanto non in regola con la normativa che disciplina il soggiorno degli stranieri sul Territorio dello Stato italiano. Oltre a questo, è stato sanzionato per violazione del codice della strada in quanto privo della patente di guida (mai conseguita) necessaria per condurre il mezzo a bordo del quale è stato fermato.

Dopo aver atteso la celebrazione del rito direttissimo nelle camere di sicurezza della Questura, il 23enne è comparso giovedì mattina davanti al giudice che ha convalidato l’arresto.