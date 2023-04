Cocaina dall'Olanda, 8 arresti e 48 indagati. Una base logistica a Verona

Avrebbero fatto arrivare cocaina dall'Olanda per rivenderla nel Centro e nel Nord Italia, traendone un profitto anche di 10mila euro per ogni chilo commercializzato. E di chili ne avrebbero spostati circa 300, una decina per ogni viaggio dall'Olanda, due o tre volte al mese. Per questo, otto persone di nazionalità italiana e albanese sono state arrestate con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, in un'inchiesta coordinata dalle direzioni distrettuali antimafia di Bologna e Firenze che comprende in tutto 48 indagati.

Gli arresti sono stati eseguiti dagli agenti della squadra mobile di Bologna, i quali hanno condotto gli otto accusati in carcere. La presunta organizzazione criminale da loro costituita avrebbe avuto al vertice tre albanesi, tra cui due fratelli. I tre vivevano in Toscana, a Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa, e a Massa e Cozzile, in provincia di Pistoia.

Come riportato da Bologna Today, i trafficanti avevano la capacità di acquistare cocaina in Olanda. A seconda della purezza dello stupefacente, spendevano dai 24mila ai 30mila per comprare la merce, che veniva poi portata in Italia da dei collaboratori. La cocaina veniva custodita in case lontane dai luoghi di residenza dei vertici della banda, anche in Veneto. Nel 2017, infatti, un uomo e una donna, che si presume abbiano fatto parte dell'organizzazione, sono stati arrestati a Lonigo, nel Vicentino. Ed una base logistica del gruppo criminale è stata trovata a Verona.

L'inchiesta ha infatti permesso di scoprire le basi dell'associazione, ma anche i corrieri e le persone che si occupavano di fornire le auto per il trasporto della cocaina. Ed è emerso infine che l'organizzazione avrebbe venduto cocaina anche a due clan camorristici, che poi spacciavano lo stupefacente nelle province di Salerno e Avellino.