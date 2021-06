Notata sull'auto ferma nella piazza, viene controllata: nascondeva cocaina e contanti

L'hanno notata a bordo della propria auto in piazza De Gasperi durante uno dei soliti servizi di controllo del territorio e, trattandosi di una loro vecchia conoscenza, i carabinieri della stazione di San Giovanni Lupatoto hanno deciso di eseguire una verifica di routine.

Si trattava di una donna di origine marocchina di 37 anni, con alcuni precedenti e residente in paese, che si sarebbe innervosita quando i militari si sono avvicinati al veicolo. Il controllo dell'abitacolo della vettura avrebbe poi svelato ai carabinieri il perché di tanta agitazione: nel vano porta oggetti erano nascosti 4 involucri in cellophane contenenti 2.6 grammi di cocaina, inoltre la donna, che risulta disoccupata, aveva con sé la somma di 750 euro.

La perquisizione dunque è stata estesa anche all'abitazione della 37enne, dove sarebbero stati rinvenuti altri 10.2 grammi dello stesso stupefacente e 2900 euro in contanti.

Per la donna sono così scattate le manette, mentre la droga e il denaro, ritenuto il frutto dell'attività illecita, sono stati sequestrati. Mercoledì mattina il giudice ha convalidato il provvedimento e disposto la misura dell’obbligo di firma due volte a settimana, presso la stazione di San Giovanni Lupatoto.