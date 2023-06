Oltre 5 chili di cocaina trovati in un'auto a Verona dagli agenti della Squadra Mobile

Un grosso quantitativo di droga è stato posto sotto sequestro nei giorni scorsi dalla polizia di stato di Verona.

Il 22 giugno, in centro città, gli agenti della Squadra Mobile hanno trovato un’auto, una Volkswagen Golf, segnalata come sospetta in relazione a fatti di trasporto di sostanze stupefacenti su Trento. Il personale delle forze dell'ordine ha dunque eseguito un'accurata perquisizione, che avrebbe permesso di rinvenire al suo interno sei involucri termosaldati contenenti cocaina, per un peso lordo complessivo di 5,345 chili.

Mentre gli altri cinque involucri erano riposti all’interno del bagagliaio della vettura, contenuti in una borsa termica, il restante sarebbe stato trovato all’interno di un vano nascosto preparato ad hoc per nascondere stupefacenti, unitamente a denaro contante.

Sono in corsa ora le indagini di polizia giudiziaria per fare luce sulla vicenda.