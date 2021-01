Finta bomboletta di lacca spray per nascondere cocaina: 45enne in manette

La sua idea ingegnosa per nascondere lo stupefacente non è riuscita a salvarlo dall'arresto, nel pomeriggio di martedì, per mano dei carabinieri della stazione di Verona Principale.

I militari avrebbero sorpreso il 45enne italiano, loro vecchia “conoscenza”, in via Maddalena con 11 grammi di cocaina. È scattata così la perquisizione domiciliare che avrebbe permesso alle forze dell'ordine di recuperare altri 134 grammi della medesima sostanza, 1125 euro ritenuti il frutto dell'attività illecita e il materiale utile al confenzionamento delle dosi. Come detto, particolarmente ingegnosa è stata la scelta del nascondiglio per la droga: era stata nascosta occultato all'interno del cilindro di una "finta" bomboletta spray di lacca per capelli, opportunamente modificata con un tappo a vite alla base.

Il 45enne è stato poi condotto nel carcere di Montorio, a disposizione del Pubblico Ministero.