Caffè, aperitivo e "cocaina da asporto" in un bar di Verona: 24enne arrestato

Gli uomini della Squadra Mobile della Questura scaligera hanno tratto in arresto il titolare del Vanilla Sky di Via Legnago, dopo aver trovato in un cassetto del bancone 13 dosi già confezionate e altri 150 grammi di droga in cucina

Caffè, aperitivi e non solo, a disposizione dei clienti ci sarebbe stata anche della "cocaina da asporto" in un bar di Verona. A scoprirlo sono stati gli uomini della Squadra Mobile, Sezione per il contrasto al crimine diffuso, che giovedì sera hanno fatto una perquisizione nel bar Vanilla Sky di Via Legnago dopo aver notato un via vai di persone alquanto sospetto.

Secondo quanto riferisce la Questura scaligera, una volta entrati nel locale, l'ambiente sarebbe subito apparso ai poliziotti come teso e per nulla tranquillo: avrebbero allora chiesto i documenti al titolare del bar, P.M., italiano incensurato di 24 anni, che ai loro occhi sarebbe apparso visibilmente nervoso.

Il motivo di quella preoccupazione sarebbe venuto alla luce poco dopo, quando gli uomini della Mobile, nel corso della perquiszione, in un cassetto dietro al bancone hanno trovato 13 dosi di cocaina, che sarebbero state pronte per essere cedute ai clienti. In cucina inoltre sarebbero stati rinvenuti altri 150 grammi della medesima sostanza stupefacente, non ancora suddivisa in dosi, e un bilancino elettronico di precisione.

Il titolare dell'esercizio è dunque finito in manette e portato ai domiciliari, in attesa dell'udienzia che si è tenuta lunedì mattina, con il Gip che ha convalidato l'arresto e disposto il trasferimento in carcere del 24enne.

Visto il quantitativo di stupefacente sequestrato, che secondo gli investigatori era destinato allo spaccio all'interno del locale, la Divisione di Polizia Amministrativa della Questura ha provveduto ad effettuare gli accertamenti necessari, utili a rilevare ulteriori eventuali violazioni della normativa vigente: da queste verifiche è scattata la chiusura del locale per 15 giorni.