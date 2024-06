Infastidisce i clienti di un bar allo Stadio, litiga con i titolari, aggredisce alcune persone e i carabinieri: arrestato

Ha scatenato un parapiglia in zona Stadio nella serata di domenica e alla fine il 28enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, è stato tratto in arresto dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Verona con le accuse di percosse, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetto atto ad offendere.

L'uomo si sarebbe presentato in evidente stato di alterazione al bar Stadio di piazzale Olimpia, dove avrebbe iniziato ad infastidire gli avventori senza apparente motivo. Situazione che avrebbe portato ad un breve alterco con i titolari del locale, al termine del quale il 28enne avrebbe iniziato a danneggiare l’immobile, lanciando suppellettili ed infrangendo le vetrate, aggredendo inoltre a mani nude i clienti intervenuti per fermarlo.

Quando i carabinieri sono giunti sul posto con l'intenzione di bloccare l'azione del giovane, questi avrebbe avrebbe rivolto verso di loro la sua ira.

Alla fine però i militari sono riusciti ad immobilizzare il 28enne, che è stato trovato in possesso di un coltellino e di una modica quantità di hashish, entrambi nascosti nei pantaloni.

Una volta conclusi gli accertamenti, l’uomo è stato dichiarato in arresto e su disposizione della Procura di Verona è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando di via Salvo D’Acquisto. Lunedì mattina è stato condotto davanti al giudice del tribunale di Verona per il rito direttissimo: provvedimento convalidato e disposta la misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria, in attesa dell'udienza rinviata a settembre.