Citrobacter, inchiesta in archivio per i primi casi. Udienza a ottobre per gli altri

Riprenderà a ottobre l'udienza preliminare per i sette medici e dirigenti ospedalieri indagati per le lesioni ed il decesso provocati dal batterio citrobacter all'interno dell'ospedale della donna e del bambino di Verona. Riprenderà ad ottobre con un nuovo capo d'accusa che preciserà «i vari profili di colpa» degli indagati, così come richiesto dalla giudice Livia Magri. E con la certezza che le vittime sono e rimangono due: Alice e Benedetta, due neonate infettate dal batterio nel 2020. Alice è deceduta, mentre Benedetta ha riportato severe lesioni al cervello. E per questo i sette indagati devono rispondere di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime.

All'udienza di martedì scorso, 25 giugno, che ha portato al rinvio a ottobre con nuovo capo d'accusa, è seguita una nuova decisione del tribunale di Verona. Come riferito da Laura Tedesco sul Corriere di Verona, il gip Luciano Gorra ha respinto la richiesta di riapertura delle indagini sui primi neonati uccisi o lesionati dal citrobacter all'ospedale di Borgo Trento.

L'inchiesta della procura aveva infatti accertato tutti i casi di morte e lesioni provocati dal batterio dal 2018 al 2020. E la perizia ottenuta dalla magistratura aveva evidenziato tre fasi dell'infezione: quella precoce compresa tra 2018 e 2019, quella intermedia a cavallo tra 2019 e 2020, e quella tardiva che è successiva al 14 gennaio 2020. In base a questa perizia, solo le infezioni avvenute nella fase tardiva si sarebbero potute evitare e per questo la procura si è concentrata solo sulle infezioni di Alice e Benedetta. Per gli altri episodi era stata chiesta l'archiviazione.

Altri episodi che sono in tutto otto: i decessi di Nina, Leonardo ed Elisabeth e le gravi lesioni riportate Davide, Maria, Jacopo, Barbara, Fares. Anche per questi otto bambini era stata chiesta giustizia attraverso l'opposizione alla richiesta di archiviazione. Opposizione che, però, è stata rigettata dal giudice Gorra. Per il tribunale di Verona, questi decessi e queste gravi lesioni non sono imputabili ai sette medici e dirigenti sotto accusa per il caso citrobacter.