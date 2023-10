Caso Citrobacter verso il processo. Chiesti sette rinvii a giudizio

Potrebbe non essere il processo sul "caso Citrobacter" che alcuni genitori si aspettavano. Ma un processo sul "caso Citrobacter" ci potrebbe comunque essere. La procura di Verona ha chiesto il rinvio a giudizio per sette ex dirigenti e medici dell'Aoui di Verona, accusati a vario titolo di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime in ambito sanitario.

Lesioni e decessi di neonati causati da un batterio, il Citrobacter, che tra il 2018 e il 2020 si era annidato in un rubinetto usato dal personale della terapia intensiva neonatale dell'Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento. E attraverso l'acqua di quel rubinetto, il batterio ha potuto infettare quasi 100 bambini.

Gli accusati, riportati da Ansa, sono Paolo Biban, ex direttore della pediatria; Francesco Cobello, ex direttore generale dell'Aoui; Chiara Bovo, ex direttrice sanitaria; Giovanna Ghirlanda, direttrice medico-ospedaliera; Evelina Tacconelli, direttrice del reparto di malattie infettive; Giuliana Lo Cascio, ex direttrice di microbiologia; e Stefano Tardivo, risk manager dell'azienda ospedaliera. L'udienza preliminare davanti al giudice Livia Magri si terrà tra un mese, con altre due date già programmate a dicembre.

Tra i circa 100 neonati infettati, quelli uccisi dal Citrobacter sono stati quattro, mentre altri nove hanno subito gravi lesioni. Ma gli accusati non dovranno rispondere di tutti questi episodi. In base alla perizia ottenuta dalla procura durante le indagini, solamente i casi avvenuti tra il 22 febbraio e il 30 maggio 2020 si sarebbero potuti evitare. Nei primi casi, infatti, i periti sostengono che non era sospettabile la presenza di un focolaio di Citrobacter. E nei casi che seguirono, il focolaio è stato individuato ed è stato affrontato con delle misure di contenimento. Ma tra il febbraio e il maggio 2020, non ci furono riunioni del Comitato infezioni ospedaliero e della commissione multidisciplinare ospedaliera, né alcuna sorveglianza attiva o monitoraggio ambientale. In quei mesi, quattro bimbi sono stati contagiati dal Citrobacter, uno di loro è morto e un altro ha subito una malformazione. Solo queste infezioni vengono imputate ai sette professionisti che ora si devono difendere.