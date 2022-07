Caso citrobacter, per la perizia richiesta dalla Procura bisognerà aspettare settembre

È stata concessa una seconda deroga alla consegna della perizia richiesta dalla Procura di Verona sul cosiddetto caso citrobacter. E i genitori dei quattro neonati morti in seguito all'infezione del batterio killer cominciano a perdere la pazienza.

Tra il 2018 e il 2020, batteri denominati citrobacter koseri si sono nascosti in un rubinetto della terapia intensiva neonatale dell'Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento, a Verona. L'acqua di quel rubinetto sarebbe stata usata per idratare il latte in polvere dato ai bambini ricoverati nel reparto. Attraverso l'acqua e il latte, il batterio ha potuto infettare una novantina di bambini in due anni. Per molti di loro, l'infezione non ha avuto gravi conseguenze. Per quattro bimbi, però, il citrobacter è stato letale. E in altri sei pazienti, il batterio ha provocato lesioni permanenti.

Per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime in ambito sanitario sono stati indagati sette tra manager e medici dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. E per accertare le loro responsabilità, la Procura scaligera ha formato un gruppo di quattro periti, chiedendo loro di analizzare ogni singolo caso riconducibile alla vicenda citrobacter. Il 18 maggio scorso, i periti avrebbero dovuto consegnare i risultati del loro lavoro, ma hanno presentato solo una richiesta per poter posticipare la scadenza di 60 giorni. Richiesta accordata dalla Procura che però, il 18 luglio scorso, si è vista recapitare una nuova richiesta di spostamento del termine ultimo di presentazione della relazione. Termine che ora è stato fissato per il 18 settembre.

Ed Elisa Bettini, la mamma di una bimba di 5 mesi morta a causa del citrobacter contratto a Verona, ha commentato con rabbia su Facebook questo nuovo rinvio: «Altri 60 giorni sono passati - ha scritto - A nessuno può fregar di meno di certe scadenze, ma per noi questa storia è peggio dell’ergastolo. Non c’è un singolo giorno in cui il pensiero non sia andato li. Può capitare qualsiasi cosa, si può andare ovunque, ma ci si pensa sempre. E io ho aspettato questi altri 60 giorni. Non ho fretta, per tutta la vita la mancanza la sentirò comunque. Ma voglio giustizia. Il fatto che siano ancora tutti impuniti, lavorino ancora e vadano anche in ferie con la famiglia, mi disgusta».