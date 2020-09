Caso citrobacter all'ospedale di Borgo Trento, l'azienda sospende il primario e due dirigenti

Nella giornata di ieri, venerdì 4 settembre, erano giunti a Verona e nello specifico presso l'ospedale scaligero di Borgo Trento gli ispettori inviati dal ministero della Salute, con l'intento di approfondire e chiarire la delicata vicenda legata al batterio denominato "citrobacter" che, nel corso degli ultimi anni, avrebbe coinvolto a vario titolo circa una novantina di bambini. La questione che, doveroso ribadirlo, resta eventualmente ancora tutta da affrontare e specificare sotto il profilo giudiziario, è nel frattempo però già diventata un caso mediatico di rilievo nazionale, proprio perché secondo le ipotesi sin qui avanzate nelle dichiarazioni pubbliche di alcune madri dei bimbi che sarebbero coinvolti, nonché da quanto emergerebbe dalle prime risultanze ispettive, proprio tale batterio avrebbe portato alla morte quattro bambini e causato gravi danni alla salute di altri nove.

Dopo la visita degli ispettori avvenuta ieri, una prima rilevante novità è connessa invece più strettamente alla relazione della Commissione ispettiva regionale istituita ad hoc per far chiarezza sul caso. Di queste ore è infatti la notizia della presa di posizione ufficiale, comunicata direttamente dalla Direzione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, nei confronti di alcuni suoi diretti dipendenti di rango dirigenziale. L'Aoui, infatti, in una breve nota ha fatto sapere che «a seguito delle risultanze della relazione della Commissione ispettiva regionale in merito alla vicenda "citrobacter" dell’Ospedale Donna e Bambino di Borgo Trento, a partire dal giorno sabato 5 settembre 2020 vengono sospesi in via cautelare secondo condizioni contrattuali: la Dott.ssa Chiara Bovo (Direttore Sanitario AOUI Verona), la Dott.ssa Giovanna Ghirlanda (Direttore Medico Ospedaliero AOUI Verona) e il Dott. Paolo Biban (Direttore UOC Pediatria ad indirizzo critico AOUI Verona)».