Citrobacter, chiesta archiviazione per 3 decessi e 5 lesioni. Genitori valutano di opporsi

A due settimane dalla chiusura delle indagini per il caso citrobacter, nuovo atto della procura di Verona. Un atto contro cui si potrebbero opporre i genitori di vittime.

Il batterio citrobacter, in due anni, ha infettato circa un centinaio di neonati all'interno dell'ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento. Nove sono stati i bimbi che hanno riportato lesioni a causa dell'infezione. E altri quattro sono deceduti. Per questi fatti sono sette gli indagati, accusati a vario titolo di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime in ambito sanitario. Ma le accuse non riguardano tutti i casi di lesione e neanche tutti i casi di morte correlati al citrobacter. Secondo la perizia acquisita dalla procura, solamente i casi avvenuti tra il 22 febbraio e il 30 maggio 2020 si sarebbero potuti davvero evitare. E in quei tre mesi ci furono solo un decesso e un caso di lesioni causati dal batterio killer. La procura, quindi, si concentrerà solo su questi episodi. Per gli altri, probabilmente, non ci sarà nessun processo.

È di questi giorni, infatti, la comunicazione della procura scaligera di voler achiviare l'indagine per otto casi di infezione da citrobacter, avvenuti tra il 2018 e il 2020 a Verona. Archiviazione per tre neonati deceduti e per cinque gravemente lesionati dal batterio. Una richiesta che è stata comunicata anche ai genitori dei bambini, i quali possono opporsi e chiedere che sia un giudice a stabilire se l'indagine per questi otto bimbi debba continuare oppure no.

Opposizione che alcuni genitori stanno già meditando, come riferito da Francesca Frezza a Laura Tedesco del Corriere di Verona. Francesca Frezza è stata la madre che per prima ha denunciato le infezioni da citrobacter a Verona. Quel batterio le ha ucciso la figlia. Una morte che però la procura ora vuole archiviare. Contro l'archiviazione, Francesca Frezza sta valutando l'opposizione, ma con la consapevolezza che grazie alla sua battaglia tanti bambini sono stati salvati dal citrobacter. Più decisa sembra essere, invece, Elisa Bettini, che vorrebbe che tutti si opponessero all'archiviazione. Anche lei ha perso una figlia per colpa del batterio killer, e lei ritiene che non ci sia stata una piena applicazione delle norme igienico-sanitarie in tutti i casi di morte e di lesione per citrobacter. Per Elisa Bettini, o ci sarà giustizia per tutte le vittime o non ce ne sarà per nessuna.