Citrobacter all'ospedale di Borgo Trento, 7 indagati per omicidio e lesioni colpose

Per la Procura di Verona, di fronte ai primi casi di infezione non sarebbero state adottate le misure necessarie per evitare l'espandersi del focolaio all'interno dell'Ospedale della Donna e del Bambino

Ha richiesto tempo e ne richiederà ancora perché l'indagine ha solamente completato la prima tappa ed altre ne dovrà raggiungere per arrivare ad una conclusione che soddisfi il desiderio di giustizia delle vittime. La Procura di Verona ha scritto sette nomi nel registro degli indagati per il focolaio di citrobacter formatosi nell'Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento a Verona. Un batterio, il citrobacter koseri, che tra il 2018 e il 2020 ha infettato decine di neonati, causando il decesso di alcuni e provocando lesioni al cervello in altri. Per questo, i reati contestati sono quelli di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime. Ed i nomi dei sette indagati sono stati riportati da Laura Tedesco sul Corriere di Verona; sono: l'ex direttore generale dell'Aoui di Verona Francesco Cobello, l'ex direttrice sanitaria Chiara Bovo, la direttrice medica Giovanna Ghirlanda, il primario del reparto di pediatria Paolo Biban, la direttrice del reparto di malattie infettive Evelina Tacconelli, l'ex primaria di virologia e microbiologia Giuliana Lo Cascio ed il risk manager Stefano Tardivo.

Per la Procura di Verona, di fronte ai primi casi di infezione da citrobacter gli indagati non avrebbero adottato le misure necessarie per evitare quello che poi è stato descritto nelle relazioni delle commissioni ispettive: 89 neonati contagiati dal batterio annidatosi nei rubinetti dell'acqua. E fra gli 89 bimbi contagiati ce ne sono 4 che purtroppo sono morti, mentre decine sarebbero quelli lesionati.

Alla Procura ora il compito di indagare su ogni singolo caso di contagio per verificare la presenza o meno di responsabilità da parte degli indagati.