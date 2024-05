Citrobacter, Aoui rassicura: «Nessun nuovo caso di colonizzazione e nessuna infezione in Terapia intensiva neonatale»

Dall'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona (Aoui) hanno comunicato quest'oggi, martedì 28 maggio, che è giunta dal laboratorio di Microbiologia della Fondazione Policlinico Gemelli Ircss l’anticipazione dell’indagine genomica sul microrganismo responsabile della colonizzazione nel reparto di Terapia intensiva neonatale. In base a quanto si apprende, si conferma che si tratta di Citrobacter koseri, così come era stato già detto lo scorso 5 maggio, ovvero, chiariscono dall'Aoui, «un batterio che è fratello ma non gemello di quello che nel 2020 ha causato l’epidemia». L’indagine avrebbe infatti confermato che «sono molto simili ma non uguali».

Dall'Aoui Verona ricordano quindi che «come descritto dalla letteratura scientifica, questo batterio è ubiquitario nel senso che si trova ovunque e prolifera nell’intestino umano e animale». In tal senso, precisano ancora dall'azienda ospedaliera, «la colonizzazione di inizio maggio è dovuta quindi ad un microorganismo che può essere arrivato in ospedale attraverso molteplici vie dal momento che è circolante ovunque». La sua diffusione avverrebbe «solo per contatto e non per via aerea» e si tratterebbe di «un germe a bassa resistenza ambientale (sulle superfici muore subito)», nonché «sensibile ai normali disinfettanti».

Aoui: «Tutti negativi i campioni degli ambienti»

Dall'Azienda ospedaliera di Verona, a fronte di questi dati, viene dunque sostenuto che «è tecnicamente sbagliato dire che il Citrobacter koseri sia sempre rimasto annidato in Tin (Terapia intensiva neonatale, ndr) dal 2020 ad oggi». Al contrario, la nota dell'Aoui precisa: «Da allora la sorveglianza dei rigidi protocolli interni hanno sempre cercato il batterio e per 4 anni non è mai stato trovato nell’ambiente. Nemmeno dai primi di maggio ad oggi, quando dopo la identificazione del batterio nei tamponi di sorveglianza dei tre prematuri senza infezione sono scattate le misure straordinarie di sorveglianza. Non c’è traccia di Citrobacter koseri nell’acqua potabile, né dai rubinetti né nei sifoni di scarico. Non c’è traccia sulle superfici (lavandini, culle, termoculle, dispositivi elettromedicali, ecc.), e i campioni sono sempre stati negativi persino sull’aria (nella remota ipotesi della vaporizzazione)».

L'esito dei tamponi sui pazienti

Dall'Aoui spiegano che i tamponi sui pazienti in ingresso nella Tin vengono eseguiti di norma per conoscere i batteri che colonizzano i neonati prematuri e non includono solo il Citrobacter koseri ma anche altri batteri, per esempio Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, o Pseudomonas aeruginosa, che possono provocare delle infezioni molto gravi e talora letali. «Dopo i primi tre prematuri positivi ai tamponi intestinali, - afferma una nota dell'Aoui Verona - tutti i neonati presenti in Tin sono risultati negativi e nessun altro ricoverato è stato contagiato. Tutti gli altri tamponi, che si eseguono in altre sedi del corpo, sono sempre risultati negativi in tutti i ricoverati. I tamponi sulle gestanti sono per legge su base volontaria e per questo è difficile individuare la sorgente del contagio, dal momento che questo batterio è normalmente presente nel corpo umano in forma innocua ma può essere pericoloso nei soggetti fragili come i prematuri».

Secondo quanto viene evidenziato nella nota dell'Aoui Verona, «non si è verificato nessun caso di trasmissione ad altri neonati perché sono immediatamente scattati i protocolli aziendali previsti nel caso di risultati dei tamponi anomali». Dall'Aoui Verona sottolineano inoltre che «la ricerca del Citrobacter koseri viene fatta da 4 anni in maniera radicale nei reparti dell’Ospedale della donna e del bambino, con protocolli organizzativi che minimizzano il rischio di infezioni di patologie neonatali». I dati del network nazionale in cui è inserita anche la Tin di Borgo Trento confermerebbero l’efficacia delle misure: «Gli ultimi dati disponibili del 2022 - rimarcano dall'Aoui - mostrano che a fronte del 13,2% di infezioni in Italia, a Verona il rischio è attestato al 3,2%».

Anche se tutti i campioni sull’acqua sono negativi, Aoui fa comunque sapere di aver optato per l’implementazione di misure preventive d’avanguardia per la riduzione delle infezioni ospedaliere, con l’eliminazione dei lavandini in prossimità dei posti letto in Terapia Intensiva Neonatale: «Ricordiamo comunque che, prudenzialmente, - sottolinea la nota dell'Aoui - da anni tutti i neonati vengono lavati solo con acqua sterile. Inoltre, già da ieri è in funzione lo sportello informativo per le partorienti e i loro familiari per avere indicazioni cliniche e scientifiche sulla possibilità di partorire a Borgo Trento, soprattutto per chiarire la differenza tra colonizzazione e infezione».

«Risposta immediata a un dato anomalo»

Il direttore Igiene e Prevenzioni dei rischi, dottor Luca Brizzi, ha commentato: «L’azzeramento totale del rischio Citrobacter koseri è nei fatti impossibile da perseguire proprio perché si tratta di un microrganismo ubiquitario. È ovunque nelle persone e nel mondo. Il vero obbligo per una struttura sanitaria pubblica è quello di avere una organizzazione talmente dettagliata di ricerca e di vigilanza da intervenire tempestivamente. Ed è quanto avvenuto a inizio maggio, quando il sistema aziendale ha prodotto una immediata risposta al dato anomalo della Microbiologia. Avevamo già in atto tutte le misure necessarie di interruzione della catena di trasmissione, un livello di sorveglianza che non è standard ma che qui esiste e che abbiamo ulteriormente innalzato».

A parlare è stato poi il prof. Massimo Franchi, direttore del Dipartimento Materno-Infantile: «È bene ricordare che stiamo parlando di una colonizzazione di tre neonati, che non si sono mai ammalati perché non si è mai sviluppata l’infezione. Non possiamo dire che il batterio sia lo stesso del 2020 perché è molto simile ma non uguale, tanto è vero che in questi anni non è mai stato trovato in nessuna matrice ambientale e in nessun paziente».