Ex gialloblu. Cirigliano in manette con l'accusa di rapina a mano armata

Alcuni lo consideravano l'erede di Mascherano ma, dopo essere stato una grande promessa del River Plate, era approdato all'Hellas Verona nella stagione 2013-2014, iniziando la sua prematura parabola discendente che lo ha portato nell'ultima stagione a venire tesserato dal Cynthialbalonga in Serie D.

Ezequiel Cirigliano, centrocampista di 30 anni, nelle ultime ore è stato arrestato a Buenos Aires con le accuse di violazione di domicilio, rapina a mano armata e porto abusivo di una "arma da guerra", un revolver 9 millimetri.

Secondo quanto riferisce Ansa, l'ex gialloblu sarebbe in una casa del quartiere di Caseros e, dopo essere stato scoperto, avrebbe iniziato a sparare. Al momento dell'arresto Cirigliano avrebbe avuto addosso una maglia del PSG e ora sarebbe detenuto in una cella del commissariato del dipartimento di Tres de Febrero.

Secondo il suo entourage il 30enne starebbe seguendo un cura per problemi psichiatrici, nel frattempo avrebbe respinto l'accusa di voler commettere un furto.