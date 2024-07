Circonvallazione Oriani, operative le modifiche alla viabilità. Ora tocca ai lavori in Porta Palio

Dalle 16.30 di giovedì pomeriggio sono operative le modifiche alla viabilità in Circonvallazione Oriani, a Verona, ultimo passaggio del ripristino completo della circolazione nella zona dopo l'apertura del sottopasso in via Città di Nimes.

Circonvallazione Oriani riapre nel doppio senso di marcia da Porta Nuova fino all'incrocio con via Città di Nimes. Gli automobilisti provenienti da Porta Nuova ora avranno la possibilità di svoltare a destra verso piazza Renato Simoni o a sinistra, esclusivamente per raggiungere il parcheggio di via Città di Nimes (non per raggiungere la stazione).

Nella giornata di venerdì 5 luglio proseguiranno i lavori di modifica dell’ultimo tratto della viabilità, che riguarderà il flusso di traffico proveniente da Porta Palio, dove i veicoli potranno percorrere la Circonvallazione Oriani solo in direzione Porta Nuova. All'intersezione con via Città di Nimes, sarà possibile svoltare a sinistra verso piazza Renato Simoni, a destra (solo per accedere ai parcheggi e non alla stazione) o procedere diritto in direzione Porta Nuova.

Anche in queste ultime fasi è costante il presidio da parte della polizia locale di Verona per assicurare la fluidità del traffico e dare agli automobilisti tutte le informazioni utili.