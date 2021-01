Senza documenti ed irregolari in Italia, cinque denunciati a San Bonifacio

Sono stati rintracciati vicino al centro commerciale Soave Center di Villabella, dai carabinieri del comando compagnia di San Bonifacio e dal personale del quarto battaglione carabinieri Veneto. Sono cinque soggetti extracomunitari, alcuni dei quali gravati da precedenti di polizia, trovati senza documenti di identità. È stato poi accertato che i cinque erano entrati illegalmente nel territorio italiano e per questo sono stati denunciati per aver violato la legge sull'immigrazione. A seconda della loro posizione, l'ufficio immigrazione della questura di Verona ha dunque avviato la prevista procedura di espulsione.

I cinque extracomunitari sono stati fermati dai militari mercoledì scorso, 6 gennaio. Uno di loro, con la speranza di poter eludere il controllo, ha anche dichiarato di essere minorenne. Ma i successivi accertamenti eseguiti dai carabinieri hanno confermato che il giovane aveva già compiuto 19 anni. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale.