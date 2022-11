Ciclista (poco) illuminato 2022: il 40% è senza luci. Fiab Verona: «Servono più serietà e severità da parte di tutti»

In linea con i risultati degli ultimi cinque anni, la rilevazione Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) "Ciclista Illuminato 2022" sull’uso delle luci tra i ciclisti veronesi in orario serale mostra «una situazione di perfetta stabilità, con un 40% di ciclisti impenitenti completamente spenti, privi cioè di ogni sorta di dispositivo di illuminazione (erano il 60% quando abbiamo cominciato la rilevazione nel 2011), e un 44-46% di ciclisti sostanzialmente illuminati (erano il 27% undici anni fa)». Lo rivelano le analisi condotte dai volontari di Fiab Verona che oggi, mercoledì 30 novembre, hanno presentato i dati delle loro rilevazioni.

«Nel mezzo, - aggiungono i volontari di Fiab - una platea di "poco illuminati" che esibiscono soltanto la luce anteriore o soltanto quella posteriore, che di anno in anno si riduce o si allarga a favore degli spenti o degli illuminati. Non ci stancheremo mai di ripetere che pedalare di sera senza rendersi visibili è un’azione sconsiderata e pericolosa». Da parte di Fiab Verona vengono poi evidenziati anche alcune tendenze di miglioramento: «La nota positiva è data dal considerevole aumento dei passaggi contati martedì 8 novembre dalle 17.20 alle 18.50 ai quattro varchi di accesso/uscita dalla città (Ponte Nuovo, Ponte della Vittoria, Piazzale XXV Aprile, Corso Castelvecchio): ben 1.212, mai così tanti dal 2012 (1.363). A Ponte nuovo la situazione migliore, con "soltanto" il 29% di spenti, negli altri tre varchi situazioni equivalenti attorno al 40%».

L'encomiabile attività condotta dai volontari di Fiab Verona consta anche di alcuni doni in abbondante anticipo sul Natale: «Durante la serata abbiamo regalato quasi 200 coppie di luci, alcune di "primo prezzo" e tante altre di buona qualità, grazie al contributo di "Trek Bycicle" di Via Roveggia. È la prima volta che un’azienda privata ci sostiene. - spiegano i rappresentati di Fiab Verona - Come volontari facciamo tutto questo in maniera assolutamente disinteressata e gratuita, sempre col sorriso sulle labbra. Questi nostri sforzi ricordano tuttavia la fatica di Sisifo se si pensa che ogni giorno moltissimi modelli di biciclette (ad esempio i modelli semisportivi ma spesso usati anche in urbano come le mountain bike) escono dai rivenditori perfettamente nudi, cioè privi di dispositivi di illuminazione».

Da parte dei volontari dell'associazione le indicazioni che arrivano affinché le cose possano migliorare sono abbastanza chiare: «Se vogliamo vincere questa battaglia per la sicurezza, è necessario che tutti, nessuno escluso, facciano la propria parte: gli utenti col dotare le biciclette dei previsti requisiti nelle situazioni di scarsa visibilità (tra cui le luci funzionanti e catarifrangenti alle ruote), i rivenditori nel dotare le biciclette di un impianto d’illuminazione adeguato al loro uso, e le istituzioni nell’aumentare i controlli e le necessarie conseguenti sanzioni sulla strada».