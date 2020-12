Ciaspolatore in difficoltà in mezzo ad una bufera di neve sul Monte Torla

Erano circa le ore 13 di mercoledì, quando il Soccorso alpino di Verona è stato allertato per una persona in difficoltà sul Monte Torla. Partito per un giro con le ciaspe, un quarantenne di Illasi si è infatti trovato nel bel mezzo di una bufera si neve non distante dal Rifugio Torla e, per non rischiare di mettersi in situazione di pericolo, ha contattato il gestore che ha lanciato l'allarme. Un soccorritore è subito partito con sci e pelli di foca e ha raggiunto la struttura, dove nel frattempo aveva trovato ricovero il ciaspolatore, mentre una squadra si è avvicinata con il quad dopo aver ricevuto informazioni sulle condizioni del percorso. Caricato a bordo del mezzo, l'uomo è stato riaccompagnato alla macchina.