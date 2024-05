Chiusa due notti la tangenziale sud di Verona per la costruzione della nuova linea ferroviaria Verona-Vicenza

Il gruppo A4 Holding ha comunicato che per consentire le lavorazioni avviate dal consorzio Iricav Due per la costruzione della nuova linea ferroviaria AV/AC Verona-Vicenza, si rende necessaria la realizzazione della deviazione temporanea della Tangenziale Sud di Verona. A tal fine verranno chiuse entrambe le carreggiate (est - direzione Vicenza ed ovest - direzione Verona Sud) dal Km 13+500 al Km 16+500 nelle notti di venerdì 24 e sabato 25 maggio 2024, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.

A seguire, sempre per i lavori di cui sopra, verrà chiusa la sola carreggiata ovest (direzione Verona Sud) dalle ore 22 di domenica 26 alle ore 5 di lunedì 27 maggio 2024. I viaggiatori provenienti da Verona Sud e diretti a Vicenza dovranno uscire a San Martino Buon Albergo. Alla riapertura i viaggiatori seguiranno il percorso della Tangenziale deviato. La società ha fatto sapere che profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.

Il progetto

I lavori, commissionati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), si inseriscono nel progetto per la costruzione della nuova linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova, che si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 76,5 Km, con origine dalla stazione di Verona Porta Vescovo e termine presso la stazione di Padova. Nello specifico, il tracciato ferroviario si articola in tre lotti funzionali e attraversa 22 Comuni (di cui 8 in provincia di Verona, 10 in provincia di Vicenza e 4 in provincia di Padova), per lo più in affiancamento alle infrastrutture esistenti nel territorio, ad eccezione di una parte (circa 22 km) per evitare l’attraversamento del centro abitato di San Bonifacio. Per ulteriori informazioni è possibile riferirsi al seguente sito web: https://inviaggio.autobspd.it/ .