Chiude lo svincolo di Verona Est in A4 per i lavori sulla nuova linea ferroviaria alta velocità 

Per consentire le operazioni connesse alla costruzione della nuova linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità (AV/AC) Verona – Vicenza, avviate dal consorzio Iricav Due, sarà necessaria la chiusura temporanea dello svincolo di uscita del casello di Verona Est per i viaggiatori provenienti da Milano. Questa misura, in base a quanto si apprende, verrà attuata nella notte di giovedì 18 luglio 2024, in particolare dalle ore 22 alle 5 del mattino seguente.

La nuova linea ferroviaria AV/AC mira a migliorare i collegamenti tra Verona e Vicenza, ma anche a ridurre i tempi di viaggio e a potenziare la capacità di trasporto lungo questa tratta strategica. La società incaricata dei lavori ha fatto sapere che saranno messi in atto tutti gli sforzi possibili per ridurre al minimo la durata delle limitazioni e i disagi per gli automobilisti.

I lavori, commissionati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), si inseriscono nel progetto per la costruzione della nuova linea ferroviaria AV/AC Verona- Padova, che si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 76,5 Km, con origine dalla stazione di Verona Porta Vescovo e termine presso la stazione di Padova. Nello specifico, secondo quanto riferito dall'azienda, il tracciato ferroviario si articola in tre lotti funzionali* e attraversa 22 comuni (di cui 8 in provincia di Verona, 10 in provincia di Vicenza e 4 in provincia di Padova), per lo più in affiancamento alle infrastrutture esistenti nel territorio, ad eccezione di una parte (circa 22 km) per evitare l’attraversamento del centro abitato di San Bonifacio.