Dal 15 giugno chiusura serale delle strade nei giorni di spettacolo al Teatro Romano: tutte le vie interessate 

«Per consentire il regolare svolgimento degli spettacoli in programma al Teatro Romano, a partire da mercoledì 15 giugno, fino al 25 settembre, saranno attuati alcuni provvedimenti viabilistici». Lo rende noto il Comune di Verona. In particolare, nei giorni di spettacolo, saranno istituiti dalle ore 17 i «divieti di transito e sosta in vicolo Botte (ad eccezione dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili, dell’organizzazione per carico e scarico e per i mezzi di soccorso)».

Dalle ore 20.30, inoltre, sarà in vigore il «divieto di transito in via Redentore, lungadige Re Teodorico (nel tratto compreso tra vicolo San Faustino e via Rigaste Redentore), Rigaste Redentore, via Santo Stefano (tra lungadige San Giorgio e Interrato Redentore), lungadige San Giorgio (tra via Santo Stefano e piazzetta San Giorgio), via Mameli (tra viale Gabriele D’Annunzio e piazzetta San Giorgio)».

Sono esclusi dai divieti di transito i «veicoli del trasporto pubblico di linea e non, quelli degli organizzatori, i mezzi di pronto intervento e soccorso, frontisti e residenti, forze di polizia e polizia locale».