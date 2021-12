Nel Comune di San Giovanni Lupatoto via Roma resterà chiusa per due mesi

A San Giovanni Lupatoto dal 10 dicembre resterà chiusa per due mesi via Roma. Una segnalazione del Comune ha allertato i tecnici di Acque Veronesi che, dopo una videoispezione, hanno constatato l’ammaloramento della condotta fognaria in via Roma. Secondo quanto comunicato da Acque Veronesi, servirà circa un mese di lavoro per sostituire un tubo di 90 centimetri di diametro per un tratto di circa 50 metri.

«Per la sicurezza degli abitanti la strada verrà chiusa subito e sarà modificata la viabilità, ma i lavori inizieranno dopo la befana, per agevolare cittadini e negozianti negli acquisti natalizi», ha spiegato il sindaco di San Giovanni Lupatoto Attilio Gastaldello.

A sua volta Roberto Mantovanelli, presidente di Acque Veronesi, ha aggiunto: «Molte condotte, purtroppo, sono arrivate alla fine della loro vita utile, pertanto ci aspettiamo un aumento di questo tipo di interventi da qui ai prossimi anni. Nell’intento di far fronte a questa situazione, la nostra Azienda ha inserito nel piano delle opere un’importante quota per la manutenzione straordinaria della rete fognaria».