La notte del 26 febbraio chiuse l'autostrada A4 tra Verona Sud e Sommacampagna e la tangenziale sud

Per lavorazioni di demolizione della linea elettrica di attraversamento aereo dell’autostrada A4 Brescia-Padova, tra i caselli di Verona Sud e Sommacampagna verranno completamente chiuse al traffico entrambe le carreggiate dalle ore 23 di sabato 26 febbraio alle ore 3.30 di domenica 27 febbraio 2022. Nei medesimi orari, saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Sommacampagna e lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Verona Sud. Lo rende noto la società A4Autostrade spiegando poi che «profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni».

Della chiusura è stata data preventiva informazione agli Enti competenti e la programmazione pianificata per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità. A tal proposito si suggeriscono di seguito gli itinerari alternativi:

Direzione Milano : i viaggiatori verranno fatti uscire al casello di Verona Sud e attraverso la S.R.11 potranno rientrare in A4 al casello di Sommacampagna;

: i viaggiatori verranno fatti uscire al casello di Verona Sud e attraverso la S.R.11 potranno rientrare in A4 al casello di Sommacampagna; Direzione Venezia: i viaggiatori verranno fatti uscire al casello di Sommacampagna e una volta convogliati nella S.R.11 potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Verona Sud.

Conseguentemente alle lavorazioni di cui sopra dalle ore 23 di sabato 26 febbraio alle ore 3.30 di domenica 27 febbraio 2022 verrà chiusa la Tangenziale Sud di Verona in direzione Verona Nord tra lo svincolo 5 bis Zai/Verona Sud e Alpo e in direzione Vicenza tra Vigasio e svincolo 5 bis Zai/Verona Sud. Nei medesimi orari saranno chiusi gli svincolo 5 bis Zai (in direzione Verona Nord) e Vigasio (sia in direzione Verona Nord che Vicenza).

Lavori notturni in A4 tra Verona est e Soave

Per lavorazioni propedeutiche alla costruzione della corsia d’emergenza lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova, tra i caselli di Verona Est e Soave (dal km. 291+200 al Km 293+500), si viaggerà su due corsie ridotte di marcia in careggiata est (direzione Venezia) dalle ore 21 di martedì 1 marzo alle ore 5 di mercoledì 2 marzo 2022. In caso di maltempo i lavori slitteranno nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 marzo 2022.