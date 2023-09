Lavori Alta Velocità, chiude per 24 ore il casello autostradale di Verona Est

Secondo quanto comunicato da A4 Holding, lungo l’autostrada A4 Brescia-Padova, per consentire le lavorazioni avviate dal consorzio Iricav Due ai fini della costruzione della nuova linea ferroviaria AV/AC Verona-Vicenza e per le attività propedeutiche alla configurazione del nuovo cavalcavia, si renderà necessaria la chiusura al casello di Verona Est dello svincolo di entrata. In particolare, il provvedimento riguarderà i viaggiatori diretti a Venezia, per 24 ore consecutive, ovvero dalle ore 22 di venerdì 30 settembre alle ore 22 del giorno successivo. La società ha fatto sapere che «profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni».

Il progetto AV/AC Verona-Padova

I lavori, spiega una nota del gruppo A4 Holding, sono stati commissionati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e s'inseriscono nel progetto per la costruzione della nuova linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova. Quest'ultima si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 76,5 Km, con origine dalla stazione di Verona Porta Vescovo e termina presso la stazione di Padova.

Nello specifico, il tracciato ferroviario si articola in tre lotti funzionali e attraversa 22 Comuni (di cui 8 in provincia di Verona, 10 in provincia di Vicenza e 4 in provincia di Padova), per lo più in affiancamento alle infrastrutture esistenti nel territorio, ad eccezione di una parte (circa 22 km) per evitare l’attraversamento del centro abitato di San Bonifacio. Per tutte lle informazioni è possibile consultare l'apposito sito web: https://inviaggio.autobspd.it/ .