Grosso masso cade sulla carreggiata della Peri-Fosse, strada chiusa

Questa mattina, 6 maggio, un grosso masso è caduto sulla Peri-Fosse. Il cedimento non ha investito nessun automobilista. Ma per rimetterla in sicurezza, la strada è stata chiusa.

È stata la Provincia di Verona a sospendere la circolazione sulla Strada Provinciale 57 che collega le due frazioni di Sant'Anna d'Alfaedo e Dolcè. «La limitazione - ha comunicato l'ente - è necessaria, in seguito alla caduta di un grosso masso sulla carreggiata avvenuta al chilometro 4,9, per avviare le procedure di verifica sulla presenza di ulteriore materiale instabile sul versante di monte della Provinciale».