Tetto scoperchiato dal maltempo e rischio amianto: chiude nuovamente viale Piave a Verona

A Verona, secondo quanto riferito dal Comune quest'oggi, sabato 5 agosto, rimarrà chiuso fino a martedì 8 agosto il tratto di viale Piave in direzione sud per stradone Santa Lucia e verso il sottopasso di Santa Teresa, quando una speciale gru e una ditta specializzata per il trattamento dell'amianto, già individuata dalla proprietà dell'immobile, interverranno per rimuovere una larga parte del tetto, scoperchiatosi alcuni giorni fa in occasione del maltempo.

Da Palazzo Barbieri, infatti, spiegano che il vento della nottata appena trascorsa avrebbe costretto nuovamente ad intervenire i Vigili del fuoco che, per motivi di pubblica incolumità, hanno fatto chiudere l'arteria, compreso il marciapiede. Quì, in base a quanto si apprende, si rischierebbe in particolare la caduta al suolo di frammenti della copertura.

Il sopralluogo effettuato oggi, intorno alle 13, avrebbe fatto emergere «possibili pericoli», nonché «la necessità di operare con particolare attenzione, visto lo sfaldamento in atto dell'amianto». Ripercussioni si sono registrate sul piano della viabilità, con code e rallentamenti che sono in atto, gestite comunque dal personale della polizia locale. Gli agenti consigliano di evitare il transito nella zona se non necessario, privilegiando via Basso Acquar e la tangenziale Nord con uscita a Santa Lucia, considerati anche i contemporanei lavori della filovia in atto.