Ancora chiodi sotto le auto in sosta a Verona: presi di mira 35 mezzi a Quinzano

Ancora chiodi sotto le auto, questa volta nella zona di Quinzano. Gli agenti di quartiere della Polizia locale di Verona sono intervenuti sabato mattina per verificare gli ultimi casi segnalati dai residenti. Sono state controllate tutte le vie interessate, in particolare vie Tesi, via Tosi, piazza San Valentino, piazza Righetti, via Prelle, via Sottoprelle, via Selva, via Lavello e via Partigiano Avesani.

Grazie all’occhio accorto degli automobilisti e al pronto intervento degli agenti, i danni sono stati limitati, salvando diverse vetture dal pericolo di bucare gli pneumatici.

Come già accaduto qualche settimana fa in altre zone, nella notte tra venerdì e sabato sono stati posizionati ben 35 chiodi lunghi circa 8 centimetri sotto altrettante auto: mezzi che se fossero ripartiti avrebbero immediatamente forato.

«Invitiamo i residenti che dispongono di sistemi di videosorveglianza a inviarci i filmati – afferma l’assessore alla Sicurezza Marco Padovani –. È in generale a segnalarci se vedono movimenti sospetti nelle ore serali con soggetti che si avvicinano alle autovetture. I nostri controlli mirati proseguiranno sia per individuare quanto prima il colpevole sia per garantire la tranquillità dei cittadini. Comune e residenti insieme metteremo fine a questi gesti, che sono una gratuita infamia verso il quartiere e i suoi abitanti».



I chiodi raccolti a Quinzano