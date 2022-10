Fermato con quasi un chilo e mezzo di cocaina in auto: 33enne in manette

Nel pomeriggio di giovedì 20 ottobre, un 33enne originario del Marocco è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Peschiera del Garda, supportati dai colleghi di San Donà di Piave (provincia di Venezia), in quanto sorpreso a trasportare 1,478 chili di cocaina su un'auto, la quale sarebbe stata nascosta sui sedili posteriori.

Dall'Arma spiegano che, in un'abitazione di Sandrà, frazione di Castelnuovo del Garda, sarebbe stato riscontrato che vivieva un individuo di origine straniera, dedito al traffico di sostanze stupefacenti. Motivo per cui, in seguito ad un servizio di osservazione, nel primo pomeriggio l'uomo è stato fermato fuori di casa dai militari, i quali avrebbero proceduto a perquisire la persona e il suo veicolo, rinvenendo in questo modo un panetto di 1,218 chili di cocaina e un sacchetto con altri 260 grammi del medesimo stupefacente, nella zona dei sedili posteriori della vettura.

Il 33enne è stato tratto in arresto e condotto nel carcere di Montorio in attesa dell'udienza di convalida, all'esito della quale è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.