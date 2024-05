Dal carcere di Montorio, Chico Forti telefona alla madre e al fratello

Nonostante si trovi sempre in carcere, il rientro in Italia ha sicuramente migliorato l'umore del Chico Forti. Il 64enne trentino ieri ha potuto sentire telefonicamente la madre e il fratello e spera di poterli incontrare presto dal vivo.

Condannato all'ergastolo negli Stati Uniti, Forti è stato trasferito in Italia per scontare la sua pena nel carcere di Montorio. Nei suoi primi giorni nel penitenziario di Verona, l'uomo non ha fatto nessuna richiesta particolare, ma ha chiesto informazioni sulla struttura e, secondo quanto appreso da Adnkronos, sulla palestra.

Chico Forti vuole infatti tenersi in forma e teme di ingrassare, come da lui stesso dichiarato al fratello Stefano. In base a quanto riferito da Ansa, Forti ha detto al fratello di trovarsi bene e di avere un ottimo rapporto con gli altri detenuti. Inoltre, ha aggiunto che corre il rischio di ingrassare perché il cuoco cucina molto bene e lui sentiva la mancava del cibo italiano.

Alla madre, invece, Chico Forti ha semplicemente detto di stare bene, tranquillizzandola sulla sua sistemazione.